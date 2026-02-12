En la lupa 164 mil contratos suscritos por Gobierno antes de entrada en vigencia de Ley de Garantías

La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas tras detectar un incremento masivo en la contratación estatal durante el primer mes del año.

Según el informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Gobierno Nacional suscribió una cifra récord de contratos justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, la cual restringe la contratación directa para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales.

Andrés Felipe Cifuentes, director de la Diari, de la Contraloría, explicó en diálogo con Mañanas Blu, que entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos, cuyo valor total asciende a los 32.88 billones de pesos. Lo más preocupante para el organismo de control es la concentración del gasto en un periodo de tiempo extremadamente corto: el 45% de esta contratación se comprometió únicamente en la última semana de enero, alcanzando su punto máximo el 30 de enero con firmas por 5.7 billones de pesos en un solo día.



El predominio de las órdenes de prestación de servicios

El análisis de la Contraloría revela que la modalidad de órdenes de prestación de servicios (OPS) representa el "pareto" o el grueso de esta situación contractual. De la cifra total, aproximadamente 22.34 billones de pesos corresponden a este tipo de contratos, lo que suma alrededor de 501.000 órdenes emitidas.

Cifuentes señaló que esto representa un aumento del 5% en comparación con los contratos firmados en el periodo previo a la Ley de Garantías del año 2022, lo que evidencia una tendencia creciente a centralizar la contratación de personal contratista bajo esta modalidad antes de las restricciones.



Sectores bajo vigilancia especial

El informe de la Diari no solo detalla cifras globales, sino que identifica con precisión los sectores donde se está concentrando el flujo de recursos. El sector de Inclusión Social lidera ampliamente la lista con 16 billones de pesos contratados durante la vigencia. Otros sectores que muestran movimientos significativos, con cifras que oscilan entre los 5 y 8 billones de pesos, son Minas y Energía, Salud y Trabajo.



Medidas de control y trazabilidad electoral

Ante la pregunta sobre si este incremento está ligado directamente a la cercanía de las elecciones, Cifuentes fue cauteloso pero enfático en que la función de la Diari es precisamente salvaguardar los recursos para que no queden supeditados al proceso electoral. "Es lo que tenemos que empezar a revisar", afirmó el director, explicando que ya se han emitido alertas a las 14 contralorías delegadas sectoriales.



