Este es el informe de inteligencia completo que señala a general Urrego en complot contra Petro

Un documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” pone bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:

"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con politicos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace", indica textualmente.

El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Reunión Petro - Trump Foto: Presidencia de la República

Incluso, menciona en sus conclusiones que no se descarta que la información tenga un propósito negativo en contra de los oficiales mencionados, “sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos”.

No obstante, sí menciona que no se descarta la posibilidad de que estas personas, incluyendo al general Urrego, pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines y que su cercanía con círculos políticos desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la “eventual realización de hechos de carácter delictivo”.



El nombre del general Urrego en el centro del análisis del informe

El documento menciona expresamente al general Edwin Urrego, detallando su trayectoria institucional, cargos desempeñados, entre ellos Subdirector de la Dijín (2023-2024) y Director de Investigación Criminal e Interpol (2024-2025), y su actual responsabilidad como comandante en Barranquilla desde el 12 de mayo de 2025.

General Urrego Foto: Captura de pantalla

Publicidad

El informe relaciona procesos judiciales en los que ha sido mencionado como demandado en su calidad de director de la Dijín o comandante, así como consultas en bases de datos donde figura como denunciante en casos de “transferencia no consentida de activos” y “hurto por medios informáticos”, todos en estado inactivo.

Uno de los elementos citados en el documento es un artículo de que recuerda que “varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014”, hecho que, según el documento, “generó controversia”.

El análisis en el informe incluye referencias a denuncias internas, entre ellas, que “desde la llegada de Edwin Masleider Urrego Pedraza como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía”.

Publicidad

También alude a declaraciones de un patrullero de la Policía que identifican como Burbano, sobre “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’”, así como a investigaciones sobre presuntos vínculos de oficiales con redes de contrabando. En ese contexto, el documento plantea que “se podría verificar si hay alguna conexión laboral o de mayor confianza entre los dos oficiales”, en referencia a relaciones internas dentro de la Dijín.

En otro apartado se menciona a la oficial María Paula Cifuentes Rojas, quien “se desempeña actualmente como ayudante del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza”, y a su esposo, el teniente coronel Óscar Moreno, adscrito también en Barranquilla. El texto señala que Moreno Arroyave “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN” y recoge versiones según las cuales habría sido señalado por “posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”, aunque aclara que en verificaciones de antecedentes “no se encontró ningún antecedente vigente”.

El documento incluye un capítulo titulado “Las hipótesis detrás del relevo”, donde relaciona operativos policiales en octubre y noviembre de 2025 con la salida intempestiva de Urrego de la Metropolitana de Barranquilla y su posterior designación en otra unidad. Allí se afirma que “la cercanía temporal entre este operativo y el relevo en el cargo fortalece la percepción de que la salida de Urrego obedeció a presiones políticas y no a un cambio rutinario”.

“El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando disturbios en la Universidad del Atlántico motivaron un operativo policial con sobrevuelo de helicóptero. El segundo episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando se realizó un allanamiento en Lagos del Caujaral autorizado por la Corte Suprema y ejecutado por varias unidades policiales”, destaca el documento, haciendo referencia a la casa del ministro Benedetti que fue allanada.



Lo que concluye en informe de inteligencia en contra del general Urrego

En sus consideraciones finales, el informe advierte que: “No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”. Asimismo, señala que “la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”.

Sin embargo, el mismo documento también plantea que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales”, sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos.