Erosión y contaminación amenazan ciénaga de Los Manatíes, en Puerto Colombia

La erosión costera tiene en graves aprietos a habitantes de la ciénaga de Los Manatíes, en el sector de Sabanilla, en Puerto Colombia, donde el mar se ha comido toda la zona de playa y está a escasos cinco metros de llegar a las puertas de varias viviendas.

La situación empeoró con el paso de los últimos frentes fríos que generaron mar de leva y aún mantienen cerradas las playas por el fuerte oleaje.

La ciudadanía está reclamando la intervención de las autoridades municipales, por lo que desde la alcaldía de Puerto Colombia, están planeando generar una barrera con sacos de arena para contener la arremetida del mar.

“Estuvimos revisando y hay cerca de seis casas, que son las que están frente al mar. Hay otras que están distanciadas, pero esas seis las que evidenciamos son las que están un poco en riesgo. En las horas de la tarde llegaremos hasta allá para revisar nuevamente qué es lo que vamos a llevar, si le vamos a llevar unos sacos o vamos a llevar big bag para la protección de la infraestructura de las viviendas que están ahí cerca”, informó Hernán Núñez, jefe de la oficina de Gestión Ambiental de Puerto Colombia.



Pero la erosión no es el único problema que padece la ciénaga de Los Manatíes. Otra grave amenaza tiene que ver con la contaminación que reciben por parte del arroyo León, el cual está llevando a la muerte de los manglares, que servían de barrera natural contra la erosión.

Núñez indicó que junto con la ADI, La CRA, la Procuraduría, Gestión del Riesgo y oficina de Gestión Ambiental de Puerto Colombia están revisando el tema para buscar una estrategia que ponga fin a la contaminación.

“En esta semana vamos a organizar un comité para buscar temas estratégicos de la fuerte contaminación que nos está llegando a esas playas proveniente de Arroyo León. Entonces, eso lo tenemos que controlar. En estos momentos la ADI se encuentra limpiando los canales para prevenir toda esa fuerte basura y residuos sólidos que están llegando a nuestras playas”, detalló el funcionario.

Publicidad

En esta zona esperan realizar una repoblación de manglar.