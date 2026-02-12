En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Erosión y contaminación amenazan ciénaga de Los Manatíes, en Puerto Colombia

Erosión y contaminación amenazan ciénaga de Los Manatíes, en Puerto Colombia

A solo cinco metros de llevar a varias viviendas está el mar en el sector de la Ciénaga de los Manatíes. Evalúan la posibilidad de levantar un muro de protección con sacos de arena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad