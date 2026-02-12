Pinzón desata tormenta política desde Ibagué: “El honorable presidente es todo un h*”

En un encendido discurso en Ibagué, el precandidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, utilizando un tono irónico y un lenguaje que generó inmediata controversia en el escenario político nacional.

Durante su intervención pública, Pinzón se refirió al mandatario como un “H* honorable presidente”, una expresión que repitió varias veces para cuestionar lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas.

“El honorable presidente es todo un h*, como dicen por ahí. Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo, pero la verdad es que vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos”, afirmó el exministro ante los asistentes.

Pinzón centró sus críticas en el incremento de la contratación estatal y el gasto público durante el actual Gobierno.



Aseguró que, según cifras de la Contraloría, en enero se firmaron contratos por 14 billones de pesos que, en su opinión, tendrían fines políticos y no responderían a las necesidades del país.

“Firmó en el mes de enero 14 billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esa, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”, señaló.

El precandidato también cuestionó la capacidad administrativa del Ejecutivo y advirtió sobre lo que considera improvisación en el manejo del Estado.

Publicidad

“El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”, expresó.

En otro aparte de su discurso, lanzó una crítica más amplia al panorama electoral y a quienes aspiran a dirigir el país.

"Me aterra que aún hoy haya candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo, el país no se puede dar el lujo de improvisar”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, cuestionó la declaratoria de una eventual emergencia económica y sugirió que podría obedecer más a problemas de gestión que a soluciones estructurales.

“Me duele mucho que se inventen una emergencia económica de último momento. La pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreño administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”, concluyó.

Las declaraciones de Pinzón provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, tanto por el tono utilizado como por el trasfondo del debate sobre el gasto público, la contratación estatal y la conducción económica del país en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.