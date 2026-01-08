“Quien gane tendrá señal popular para ser el presidente”: Juan Carlos Pinzón sobre Gran Consulta

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió a su participación en la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el próximo 8 de marzo, y aseguró que quien resulte ganador saldrá con un respaldo ciudadano que lo proyectará directamente hacia la Presidencia de la República.

Pinzón explicó que su decisión de sumarse a esta consulta responde, según dijo, a un llamado que ha recibido de ciudadanos en distintas regiones del país, en conversación con Mañanas Blu.

“Lo que la gente pide es unión. A mí personalmente me decían: ‘Juan Carlos, lo necesitamos, únanse’”, afirmó el precandidato, quien destacó que el principal valor de la consulta es precisamente la convergencia de ocho aspirantes con trayectorias, visiones y experiencias distintas.

De acuerdo con Pinzón, la consulta representa una apuesta por las instituciones y la democracia, al permitir que sea el voto popular el que defina al candidato único del bloque.



“Es el voto popular el 8 de marzo, en las elecciones de Congreso, cuando la gente pide el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia y decide quién va a ser ese candidato que une a los colombianos”, señaló.

El precandidato explicó que las reglas del acuerdo son claras y, según él, sencillas: respeto mutuo entre los participantes y respaldo total al ganador.

“Quien gana esa consulta recibe el apoyo de todos los demás y hace equipo”, dijo, subrayando que ese trabajo conjunto busca enviarle al país una señal de gobernabilidad y capacidad para enfrentar los problemas actuales.

Publicidad

En ese sentido, Pinzón enumeró lo que considera las principales crisis que atraviesa Colombia, atribuyendo la gravedad del momento a cifras y contextos históricos.

Habló del “peor problema de seguridad en 30 años”, la “peor situación de salud en 40 años”, una deteriorada relación con Estados Unidos, bajos niveles de inversión, dificultades fiscales y la falta de nuevos proyectos de vivienda e infraestructura.

Según afirmó, el próximo gobierno deberá actuar con “pragmatismo” y con “puño de hierro contra el crimen”, pero también con planes claros para generar oportunidades, empleo e inversión.

Publicidad

¿Muchos candidatos, pocos votos?

Consultado sobre si la cantidad de precandidatos podría atomizar los votos, Pinzón aseguró que ocurre lo contrario. A su juicio, la diversidad fortalece la consulta y envía un mensaje de confianza.

“No hay otro grupo de personas hoy en Colombia que pueda darle esas señales al país de tranquilidad”, sostuvo, al tiempo que invitó a los partidos políticos y a los ciudadanos a participar masivamente.

Fue en ese contexto en el que lanzó una de sus afirmaciones centrales: “Si esta consulta recibe una votación importante, el candidato que gane va a ser una persona que prácticamente tiene una señal popular para ser el próximo presidente de Colombia”.

Frente a otros aspirantes que no hacen parte del mecanismo, Pinzón indicó que el foco debe estar en quienes sí decidieron someterse a la consulta. Recalcó que el ganador será un candidato de unidad, con respaldo ciudadano y político, y con experiencia suficiente para no improvisar en el gobierno.

Sobre escenarios de segunda vuelta, Pinzón evitó plantear apoyos alternativos y dijo que su expectativa es que otros sectores terminen respaldando al candidato que resulte vencedor de la consulta. “La inspiración de esta consulta es la unidad”, afirmó.

Finalmente, al referirse a la posibilidad de que Sergio Fajardo se sume a la consulta, Pinzón indicó que, por lo que ha conocido, el exgobernador no tiene interés en participar en este tipo de mecanismos, por lo que dio por consolidado el proceso actual.

Pinzón cerró su intervención con un llamado a la participación ciudadana, insistiendo en que la Gran Consulta por Colombia es, según sus palabras, “la manera” de canalizar la unidad que, asegura, están reclamando los colombianos.

Publicidad

Escuche la entrevista en el audio adjunto: