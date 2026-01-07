Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se unirá a la Gran Consulta por Colombia. La decisión ya está tomada y Pinzón la anunciará en las próximas horas.

Es importante recordar que el martes en la mañana Pinzón se reunió con los candidatos que hacen parte de esa coalición. Lo anterior, tras otras reuniones previas que sostuvo el candidato con los miembros de esa consulta en las últimas semanas de diciembre.

La Gran Consulta por Colombia ahora cuenta con ocho precandidatos a la Presidencia: Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y David Luna.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa. Foto: EFE

Los ocho candidatos se van a medir en la consulta el ocho de marzo y quien sea elegido va a ser apoyado por todos los otros en la primera vuelta.



Es importante recordar que también se ha mencionado la posibilidad de que Daniel Palacios y Enrique Peñalosa lleguen a la consulta; sin embargo, esto no se ha concretado.

Enrique Peñalosa actualmente no cuenta con el aval de ningún partido para su candidatura.

Juan Carlos Pinzón fue embajador en Estados Unidos durante el gobierno Duque y ministro de Defensa en el gobierno Santos.