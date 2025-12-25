“Se les hizo el milagrito”: analista político sobre la Gran Consulta por Colombia en 2026

A menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el tablero político colombiano empieza a mostrar movimientos que reconfiguran alianzas y dejan a varios aspirantes en posiciones incómodas.

Uno de los hechos más comentados de la semana ha sido la conformación de la llamada Gran Consulta por Colombia con Paloma valencia, una alianza que reúne a figuras de la derecha y la centroderecha y que, según el analista político Diego Baquero, “sí terminó convirtiéndose en un milagro político”.

En diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio, Baquero, analista de la consultora Cauce, explicó que este reacomodo fue posible, en buena medida, por la decisión de Sergio Fajardo de no participar en una consulta.

“Al haber rechazado esa posibilidad, se le abrió el espectro a ese grupo del 1 % como los han llamado, y eso llevó a que sectores como los de Vicky Dávila y Paloma Valencia buscaran nuevos acuerdos”, señaló.



De acuerdo con el analista, la entrada del uribismo a esa consulta le dio mayor peso político y visibilidad.

“Con la llegada del Centro Democrático se intenta hacer un puente hacia la centroderecha para hacerle frente a otros candidatos, y por eso considero que sí se les hizo el milagrito: ahora esa consulta tiene muchas luces encima”, afirmó.

Fajardo y el centro, más fragmentados

Baquero sostuvo que la estrategia de Fajardo de invitar a otros sectores a sumarse a su campaña mediante una encuesta no generó incentivos reales.

“No ofreció alternativas programáticas, políticas ni económicas a los otros candidatos, por lo que era previsible que no se le sumaran”, explicó. En ese escenario, considera que el exgobernador de Antioquia “se está quedando solo”.

Según el analista, la única figura con la que Fajardo podría intentar un acercamiento es Claudia López, con quien ya fue fórmula en 2018, aunque ambos han manifestado que actualmente no existe un ambiente favorable para ese acuerdo.

De mantenerse esa situación, advirtió Baquero, “el centro se seguiría fragmentando”.

Abelardo de la Espriella y el aislamiento en la derecha

Sobre Abelardo de la Espriella, Baquero indicó que su negativa a participar en una consulta terminó teniendo efectos similares.

“Ante su decisión de no ir a consulta, al Centro Democrático y a Paloma Valencia les quedaba unirse con el otro bloque de la Gran Consulta”, explicó, lo que dejó a De la Espriella nuevamente aislado.

No obstante, reconoció que el abogado mantiene una campaña sólida y un segundo lugar en algunas encuestas.

“Tiene una comunidad fuerte alrededor de su candidatura, pero quien lidera siempre es flanco de críticas. Ya vimos cómo hace unos meses Vicky Dávila lideraba y luego cayó”, dijo, dejando abierta la incógnita sobre si De la Espriella logrará sostenerse.

La izquierda y el Pacto Amplio, en suspenso

En el sector de izquierda, Baquero advirtió que el panorama depende en gran medida de una decisión jurídica. Recordó que la eventual candidatura de Iván Cepeda está supeditada a lo que defina el Consejo Nacional Electoral, debido a interpretaciones sobre su participación en consultas interpartidistas.

“Si se confirma su participación, partiría como el gran favorito”, aseguró, aunque señaló que Roy Barreras podría hacerle “algo de ruido” con futuras adhesiones.

Si Cepeda no puede participar, el analista prevé un escenario de mayor fragmentación, con al menos tres candidaturas de izquierda en primera vuelta, lo que dispersaría el voto de ese sector.