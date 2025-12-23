En total, 22 precandidatos presidenciales presentaron firmas ante la Registraduría

En total, 22 precandidatos a la Presidencia presentaron sus firmas ante la Registraduría, lo anterior, con el fin de inscribirse oficialmente como candidatos para las elecciones del 2026.

Es importante recordar que para lograr la inscripción se deben presentar 635.000 firmas válidas, sin embargo, normalmente se presentan más por si en la revisión algunas de ellas son declaradas como no válidas.

"La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el proceso de revisión de las 28.582.935 firmas de apoyo entregadas por 22 grupos significativos de ciudadanos para respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026", explicaron desde la Registraduría.

Mesas de votación, Registraduría. Foto: boyaca.gov.co

El precandidato presidencial que más firmas presentó ante la Registraduría fue el abogado Abelardo de la Espriella, quien entregó 5.049.855.



"La Registraduría Nacional tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la verificación de las firmas y expedir la certificación del cumplimiento o no del número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas", explicó la Registraduría.

Es importante recordar que el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y este proceso irá hasta el 13 de marzo de 2026.