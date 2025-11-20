Registraduría pide a comunidad internacional acompañar elecciones del 2026

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó ante el nuncio apostólico y más de 30 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia los principales lineamientos y retos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Durante el encuentro, explicó el funcionamiento del proceso electoral colombiano y las estrategias diseñadas para garantizar la transparencia, como lo es por ejemplo, la publicación de todas las actas E-14, auditorías especializadas, misiones de observación y sistemas de autenticación biométrica facial y dactilar.

Para Penagos, este tipo de encuentro es vital para que el proceso electoral se adelante de la mejor manera contando con todas las entidades y organizaciones del país, en especial cuando se siguen enfrentando al impacto negativo de las narrativas desinformativas en redes sociales, que, a su juicio, afectan la percepción sobre las instituciones electorales.

Registraduría responde a Gobierno por elecciones del 2026 Fotos: Registraduría y AFP

“A veces, la opinión pierde de vista que un proceso electoral se tramita bien en la medida en que todas las entidades del Estado participen, incluyendo al gobierno, que es determinante en Colombia. (...) En Colombia constitucionalmente se acepta que algunos ministerios participen para lograr mejor democracia, para gestionar el proceso bien, para lograr, digamos, que transita”, agregó.



Penagos destacó que el momento más decisivo del proceso electoral continúa siendo el cierre de urnas a las 4:00 de la tarde, cuando 700.000 jurados de votación realizan el conteo manual de votos y diligencian las actas, una labor que, según dijo, es fundamental para garantizar la confianza en los resultados.

Finalmente, el registrador insistió en la necesidad de que todas las entidades del Estado trabajen de forma articulada para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho a votar libremente en todo el territorio nacional.