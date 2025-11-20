Registrador Penagos: “Ninguna amenaza impedirá las elecciones de 2026”

Desde Medellín, durante la clausura del foro “Desafíos de la democracia y sus instituciones” en la Universidad EIA, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado urgente a fortalecer la seguridad y la confianza en el proceso electoral del 2026.

El funcionario advirtió que en sus recorridos por diferentes regiones del país, especialmente en el Putumayo, ha identificado preocupantes circunstancias de orden público que podrían incidir en el desarrollo de los comicios.

Penagos reveló que recientemente tuvo conocimiento de un grupo armado ilegal que habría manifestado su intención de afectar las elecciones del próximo año, lo que —dijo— exige acciones concretas por parte de la fuerza pública para proteger los derechos políticos de los ciudadanos.

“Ninguna circunstancia, ni de seguridad ni de ninguna naturaleza, va a impedir que en Colombia se hagan elecciones, porque este es un Estado democrático y así lo seguirá siendo”, enfatizó el registrador.



El registrador insistió en que las instituciones no pueden solas con el reto que implica organizar y proteger las elecciones en medio de un contexto de polarización y amenazas. “Ya es hora de que todos le pongamos la mano a esto para trabajar en el proceso electoral. Porque las instituciones solas no aguantan”, subrayó.

Penagos también destacó que recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral es clave para reducir la polarización política y fortalecer la democracia. “En la medida en que la confianza mejore, incluso la polarización se reduce”, puntualizó.