Registrador Penagos: "Ninguna amenaza impedirá las elecciones de 2026"

Registrador Penagos: “Ninguna amenaza impedirá las elecciones de 2026”

El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó sobre riesgos de seguridad que podrían afectar las elecciones del próximo año y pidió un compromiso total de las instituciones y la fuerza pública para garantizar el proceso democrático.

