En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Que no se le pase: Registraduría fija plazo para cambiar puesto de votación para las elecciones 2026

Que no se le pase: Registraduría fija plazo para cambiar puesto de votación para las elecciones 2026

De cara a las elecciones de 2026, la entidad anunció la fecha límite para el cambio de puesto de votación, especialmente para quienes se han mudado de residencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad