Que no se le pase: Registraduría fija plazo para cambiar puesto de votación para las elecciones 2026

A muchos colombianos les ha pasado que llega el día de las elecciones y, al revisar el registro, descubren que su puesto de votación está a kilómetros de distancia de su casa. Para algunos significa madrugar más de lo habitual, para otros, implica atravesar la ciudad o incluso renunciar a votar ante la imposibilidad de desplazarse.
Esa distancia entre el ciudadano y su puesto asignado se ha convertido en uno de los obstáculos más comunes y silenciosos para la participación electoral en Colombia, incluso algunos llegan sobre la hora de cierre de las mesas de votación y no alcanzan a ejercer su derecho.
Consciente de esa problemática, y a menos de un año de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la implementación de una serie de estrategias para garantizar el ejercicio del voto en Colombia y la fecha límite para el cambio de puesto de votación, especialmente para quienes se han mudado de residencia.
La entidad anunció un paquete de iniciativas diseñadas para que más ciudadanos puedan inscribir su cédula a tiempo y ejercer su derecho al voto sin barreras. Estas estrategias incluyen:
En el exterior, los colombianos pueden inscribirse de manera permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección. Además, la Registraduría lanzará en su sitio web un código QR que redirigirá a una aplicación especializada donde los residentes fuera del país podrán actualizar su puesto de votación usando biometría facial para validar su identidad.
Desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de marzo de 2026, la entidad habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en todo el país. Están distribuidos en centros comerciales, zonas de alto flujo peatonal y lugares estratégicos de ciudades capitales y municipales.
Los horarios varían entre:
La inscripción o cambio de lugar de votación es necesaria únicamente para las siguientes personas: