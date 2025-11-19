Que no se le pase: Registraduría fija plazo para cambiar puesto de votación para las elecciones 2026

A muchos colombianos les ha pasado que llega el día de las elecciones y, al revisar el registro, descubren que su puesto de votación está a kilómetros de distancia de su casa. Para algunos significa madrugar más de lo habitual, para otros, implica atravesar la ciudad o incluso renunciar a votar ante la imposibilidad de desplazarse.

Esa distancia entre el ciudadano y su puesto asignado se ha convertido en uno de los obstáculos más comunes y silenciosos para la participación electoral en Colombia, incluso algunos llegan sobre la hora de cierre de las mesas de votación y no alcanzan a ejercer su derecho.

Consciente de esa problemática, y a menos de un año de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la implementación de una serie de estrategias para garantizar el ejercicio del voto en Colombia y la fecha límite para el cambio de puesto de votación, especialmente para quienes se han mudado de residencia.



Estrategias de la Registraduría para garantizar el derecho al voto

La entidad anunció un paquete de iniciativas diseñadas para que más ciudadanos puedan inscribir su cédula a tiempo y ejercer su derecho al voto sin barreras. Estas estrategias incluyen:



Campañas móviles de inscripción

Para llegar a quienes no pueden desplazarse a un punto fijo, la entidad realizará más de 1.000 campañas móviles en universidades, plazas principales y centros comerciales de diferentes departamentos del país.

Estas jornadas permitirán que miles de ciudadanos inscriban su cédula cerca de su lugar de estudio, trabajo o residencia.

Foto: Registraduría. Jornadas de inscripción en puestos de votación

Del 6 al 9 de noviembre se llevó a cabo la primera jornada masiva de inscripción directamente en los puestos de votación. La próxima fecha será del 27 al 30 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con más de 11.000 puestos habilitados en todo el país.

Sedes de la Registraduría y consulados en el exterior

Desde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría en el territorio nacional están abiertas para realizar el trámite de inscripción o cambio de puesto. El horario de atención es: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el exterior, los colombianos pueden inscribirse de manera permanente en los consulados y hasta dos meses antes de la elección. Además, la Registraduría lanzará en su sitio web un código QR que redirigirá a una aplicación especializada donde los residentes fuera del país podrán actualizar su puesto de votación usando biometría facial para validar su identidad.



Fecha límite para cambiar el puesto de votación en Colombia

Desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de marzo de 2026, la entidad habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en todo el país. Están distribuidos en centros comerciales, zonas de alto flujo peatonal y lugares estratégicos de ciudades capitales y municipales.

Los horarios varían entre:



8:00 a. m. a 5:00 p. m., o 11:00 a. m. a 8:00 p. m., dependiendo del punto.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

La inscripción o cambio de lugar de votación es necesaria únicamente para las siguientes personas:

