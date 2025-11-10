En Antioquia piden a Procuraduría indagar falta de recursos para consulta popular del Oriente

La conformación o no de una área metropolitana que agrupe a ocho municipios del Oriente antioqueño sigue enfrentando un lío jurídico. Mientras que las votaciones no pudieron llevarse a cabo este 9 de noviembre por falta de recursos, cursa en segunda instancia en el Tribunal Superior de Medellín la impugnación del Ministerio de Hacienda, luego de que el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín le ordenara disponer los más 6.800 millones para llevar a cabo este mecanismo ciudadano.

Ahora, la Gobernación de Antioquia le pidió a la Procuraduría General de la nación investigar la falta de recursos para esta consulta popular, pues según el gobernador Andrés Julián Rendón el gobierno nacional no giró lo propio y aun aún no lo hace, pese a que se los ordenó un juez de la República. “El voto en Antioquia no se silencia: esta consulta popular se hará más temprano que tarde, porque está investida de legalidad, de legitimidad”, indicó en su cuenta de X.

Por lo pronto, el director de Planeación Eugenio Prieto pidió al máximo ente de control disciplinario del país para que intervenga en “la grave situación que hoy afecta a miles de antioqueños a quienes se les negó el derecho a votar.

"¿Por qué razón el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo la responsabilidad de hacerlo, omite esa responsabilidad? Porque el presidente Gustavo Petro dice en diferentes escenarios que las consultas populares son de la esencia del Estado Social de Derecho y de la democracia, pero vulneran los derechos fundamentales a la participación política. También es una pregunta que deberá responder el señor Procurador General de la Nación", expuso Prieto.



En contraste, para el senador antioqueño León Fredy Muñoz esta es una victoria de las y los orientales, “que resistieron y cuidaron su autonomía”, mientras que en su concepto significa una derrota para el gobernador y el uribismo, que se quedó “con los crespos hechos”.

"Se gastaron miles de millones en una campaña que no se dio. Quiero felicitar a toda la ciudadanía de los ocho municipios del Oriente antioqueño por resistir y por decirle no al área metropolitana. Los del cien estar aburriditos, se quedaron con los crespos hechos, el gobernador se quedó con los crespos hechos, todos los alcaldes arrodillados, Andrés Julián y el uribismo se quedaron con los crespos hechos", aseguró.

Vale la pena recordar que la jueza en primera instancia le concedió el amparo constitucional a los alcaldes de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, La Unión, El Santuario y San Vicente Ferrer, además del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes consideraron vulnerado el derecho a la participación ciudadana. En total son 6.858 millones de pesos los que requiere la Registraduría para adelantar estas votaciones.