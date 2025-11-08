En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Antioquia  / MinHacienda impugnó decisión del tribunal para consulta en el Oriente antioqueño

MinHacienda impugnó decisión del tribunal para consulta en el Oriente antioqueño

El Ministerio de Hacienda impugnó decisión que le obligaba a girar más de 6.000 millones de pesos para la consulta popular para el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

