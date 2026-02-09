En vivo
Joven acabó con la vida de su compañera de clase frente a todo el salón: esto se sabe

Joven acabó con la vida de su compañera de clase frente a todo el salón: esto se sabe

El ataque ocurrió mientras la joven de 19 años hablaba por teléfono con su hermana, quien escuchó los disparos en tiempo real.

