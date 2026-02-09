Joven acabó con la vida de su compañera de clase frente a todo el salón: esto se sabe

Una tragedia conmocionó a la comunidad universitaria en Tarn Taran, Punjab, India, tras un violento ataque dentro de un aula del Mai Bhago Law College, en la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026.

Según las autoridades, un estudiante de primer año, identificado como Prince Raj, ingresó al salón de clases y, tras una breve conversación, disparó a quemarropa contra su compañera Sandeep Kaur, de 19 años. La joven murió de manera inmediata al recibir un impacto de bala en la cabeza, mientras otros alumnos huían asustados del lugar.

Tras el ataque, el agresor se disparó a sí mismo con la misma arma. Inicialmente fue trasladado en estado crítico a un hospital local, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La policía indicó que el móvil del crimen estaría relacionado con una obsesión y acoso persistente de Raj hacia la víctima, quien habría rechazado repetidamente sus propuestas de matrimonio para enfocarse en sus estudios.

El drama familiar detrás del suceso ha generado conmoción. La hermana de Sandeep relató que el atacante había emitido amenazas directas recientemente, advirtiendo: "Si no era suya, no sería de nadie más". La situación se habría intensificado luego de que la joven se comprometiera con otra persona hace tres meses.



Según reportes de medios locales, el ataque ocurrió mientras Sandeep hablaba por teléfono con su hermana, quien escuchó los disparos en tiempo real.

Por su parte, la policía de Tarn Taran investiga la procedencia del arma, que podría pertenecer al padre del agresor, un exmiembro de las fuerzas de seguridad (CRPF).. Los peritos analizan grabaciones de cámaras de seguridad y teléfonos móviles incautados para esclarecer los detalles de este feminicidio seguido de suicidio, que ha dejado consternada a la comunidad.