Exregistrador Farfán dice que el Pacto incumplió decisión del CNE al reorganizar listas al Congreso

El exregistrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que evalúe una actuación en la que asegura que el Pacto Histórico y la Registraduría habrían incumplido una orden de la autoridad electoral al reorganizar las listas al Congreso presentadas por ese movimiento político.

Es importante recordar que el CNE revocó la inscripción de listas a la Cámara de Representantes presentadas por el Pacto Histórico en las circunscripciones de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la Circunscripción Internacional.

Esas listas se presentaron en coalición entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, y lo que ordenó el CNE fue volver a hacer la inscripción de manera individual. Por eso, Farfán considera que se desconoció la orden de la autoridad electoral.

“El día 8 de febrero de 2026, el movimiento político Pacto Histórico acudió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y adelantó una actuación presentada como ‘modificación’ de la inscripción, consistente en la reinscripción de la totalidad de los mismos candidatos, ahora exclusivamente a nombre del movimiento político Pacto Histórico, excluyendo de manera absoluta al movimiento político Colombia Humana. Dicha actuación fue permitida por la RNEC, contraviniendo su deber legal contemplado en los artículos 28 al 32 de la Ley 1475 de 2011 y pese a que no da cumplimiento material a las decisiones de revocatoria adoptadas por el Consejo Nacional Electoral”, dice el documento radicado por Farfán.



Pacto Histórico en las elecciones 2026. Foto: AFP y Pacto Histórico

El abogado y exregistrador considera que haber hecho la inscripción de las listas de esa manera debe llevar a un resultado equivalente al que se dio la primera vez, cuando se revocaron las listas.

Por eso, pide al CNE que declare que la Registraduría y el Pacto Histórico incumplieron la orden de la autoridad electoral.

“Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo y material de dichas decisiones. Iniciar procedimiento sancionatorio contra los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana, por las acciones reiteradas que se encuadran dentro de la falta consagrada en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011”, solicita Farfán al CNE en el documento.