En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Exregistrador Farfán dice que el Pacto incumplió decisión del CNE al reorganizar listas al Congreso

Exregistrador Farfán dice que el Pacto incumplió decisión del CNE al reorganizar listas al Congreso

El exregistrador para lo electoral Nicolás Farfán pidió abrir un proceso sancionatorio contra el Pacto Histórico y Colombia Humana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad