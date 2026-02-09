Piden al CNE revocar inscripción en lista al Congreso de Carrascal y María del Mar Pizarro

Ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue presentada una solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal. El argumento es que las congresistas habrían incurrido, presuntamente, en doble militancia.

Lo que dicen los solicitantes es que ellas fueron elegidas como representantes a la Cámara, para el periodo 2022-2026, por el partido Colombia Humana y ahora se inscribieron a la lista a la Cámara avaladas por el Pacto Histórico.

Bandera Colombia y CNE. Foto: CNE.

"Ambas ciudadanas ostentan actualmente la calidad de Representantes a la Cámara por Bogotá por el partido Colombia Humana, colectividad política distinta al Pacto Histórico en cuanto a personería jurídica y régimen de afiliación. En tal condición, su inclusión en una lista electoral de otro partido político vulnera de manera directa lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política, el cual establece que los miembros de corporaciones públicas no podrán pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, ni apoyar candidaturas distintas a las del partido por el cual resultaron elegidos, y en caso de hacerlo, debe haberse efectuado la renuncia al cargo que ostentan dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la inscripción", dice el documento presentado al CNE.

Es importante recordar que el CNE revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá y se ordenó reordenarla, un proceso que ese movimiento realizó durante este fin de semana.