¿Predicciones coinciden con las encuestas de cara a las elecciones presidenciales?

En medio del inicio del ciclo electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, la astrología política ha vuelto a aparecer como un elemento de análisis alternativo para interpretar el panorama nacional.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la astróloga Ángela Lasso realizó un estudio de la carta astral de Colombia y de varios precandidatos, en el que advierte un periodo de movimientos intensos, reconfiguración de liderazgos y posibles definiciones anticipadas en la contienda electoral.

Según la experta, los tránsitos planetarios actuales, especialmente en signos de agua y aire, marcarían el ritmo del escenario político durante el próximo año.



Colombia bajo la influencia de Cáncer y Júpiter

Lasso explicó que Colombia, al ser un país regido por el signo Cáncer, atraviesa un momento clave debido al tránsito de Júpiter por ese mismo signo. Este movimiento planetario, señaló, puede traer expansión, pero también excesos si no se maneja con prudencia.

“Colombia es signo Cáncer y actualmente tenemos a Júpiter transitando en el signo de Cáncer. Entonces para Colombia las cosas pueden ser un tanto exageradas, pero si aprovechamos ese tránsito puede ser un buen periodo al menos hasta mitad de año”, indicó la astróloga.



Este tránsito coincide con la fase preelectoral, lo que, según el análisis, podría traducirse en un ambiente político dinámico, con protagonismo de ciertos sectores y un aumento en la exposición de figuras públicas.

Astrología, referencia. Foto: generada por Image Fx

¿Un cambio de perfil en el liderazgo político?

Otro de los puntos que destaca la astróloga es un posible cambio en el tipo de liderazgo que ha predominado históricamente en el país. De acuerdo con su lectura astrológica, Colombia ha tenido mayor afinidad con presidentes de signos de fuego, como Leo y Aries, pero esa tendencia podría modificarse con la entrada de Urano en Géminis.

“Una tendencia que le puede favorecer muchísimo a Colombia es tener gobernantes con esa tendencia de aire como Géminis, Acuario, Libra”, afirmó la mujer, al señalar que estos signos estarían más alineados con los procesos de transformación que vive el país.

Dentro de este grupo, la astróloga mencionó a figuras como Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Paloma Valencia, quienes, desde esta perspectiva, encajarían con el nuevo ciclo político. En cuanto a los nombres con mayor proyección, la astróloga resaltó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En el caso de De la Espriella, explicó que su signo Leo y la relación favorable entre el Sol y Júpiter podrían beneficiarlo tanto en primera como en segunda vuelta. Por su parte, Iván Cepeda tendría un escenario positivo por la influencia de Júpiter en Piscis y su tránsito por Cáncer, lo que, según la astróloga, le daría una ventaja frente a otros competidores.