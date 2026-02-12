Dos intentos de hurto terminaron con justicia por mano propia en Medellín: quemaron una moto

En dos situaciones que son investigadas por las autoridades en Medellín, la comunidad se cansó de la delincuencia y decidió tomar justicia por mano propia en contra de tres presuntos ladrones que pasaron momentos de angustia al verse sometidos por las personas que iracundas generaron alteraciones al orden público.

El primer hecho ocurrió en la zona céntrica de la capital de Antioquia, en donde dos hombres intentaron robar a una personas que acaban de salir de un banco. Ante este intento de fletero varios de los testigos decidieron intervenir y no solo impidieron el hurto, sino retuvieron a los delincuentes.

El reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indica que la comunidad golpeó a los ladrones y en ese momento uno de ellos saca un arma, hace varios disparos al aire y termina hiriendo a uno de los transeúntes, que afortunadamente tuvo una lesión de menor consideración.

La reacción armada causó más ira en la gente que quemó la moto en la que se movilizaban los delincuentes y retuvo a los hombres que fueron capturados y llevados hasta un centro asistencial en donde fueron atendidos y luego dejado a disposición de las autoridades competentes.



Pero fue el único hecho de justicia por mano propia, ya que en el sector de Villa Hermosa un presunto ladrón fue interceptado por la comunidad, fue despojado de toda su ropa y luego comenzaron a perseguirlo, haciendo que el supuesto delincuente corriera desnudo por las calles del Centroriente de la ciudad.