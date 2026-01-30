Se prevé lluvias intensas en el norte de Medellín y el Valle de Aburrá: bomberos en alerta

Expertos aseguran que Sabaneta, Envigado, La Estrella y parte de Medellín son las zonas más propensas a las fuertes lluvias en el Valle de Aburrá. Alertan a la comunidad con que las horas más críticas son después del mediodía y antes del anochecer.

Las fuertes lluvias que ocasionaron grandes estragos recientemente en Medellín han sido el motivo para que investigadores de la Universidad de Medellín, Universidad Nacional y la EIA estén enfocados en un estudio que le permita a las autoridades saber cuáles son las zonas críticas por precipitaciones en el Valle de Aburrá.

La investigación quiere comprender cómo afecta a la subregión las lluvias cortas y largas, más que todo en el drenaje que, por ejemplo, para el caso de Medellín, bastaron solamente 44 minutos para causar inundaciones en vías, daños en vías, caída de árboles y demás de emergencias que se atendieron en las últimas horas.

Información oficial del Alcalde de Medellín, @FicoGutierrez respecto a pronóstico sobre lluvias para la tarde de hoy 30 de enero en el Distrito de Medellín. @AlcaldiadeMed @siatamedellin pic.twitter.com/hcSt67iPeG — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) January 30, 2026

Rubén Dario Montoya, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín, explicó que los estudios mostraron que uno de los hallazgos más relevantes es que las lluvias se concentran en el Suroeste del Valle de Aburrá.



Los estudios de las universidades evidenciaron que las zonas que se podrían ver más afectadas por las precipitaciones son el corregimiento Altavista de Medellín, el municipio de Itagüí y varios sectores de Envigado en donde se hay lluvias más largas pero con menos intensidad que en el Sur de la capital de Antioquia.

Por su parte, mientras que en la zona norte como en los municipios de Copacabana y Barbosa las lluvias son menos largas y con menos intensidad, los investigadores señalaron que las horas más críticas de lluvias son entre las 12:00 del medio día y las 6:00 de la tarde.