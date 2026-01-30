Estados Unidos otorgó visa diplomática a Armando Benedetti

Estados Unidos le otorgó una visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti. La decisión se tomó faltando cuatro días para que se de el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington.

Es importante recordar que desde el pasado mes de octubre Armando Benedetti fue incluido en la lista Clinton junto al presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro.

La visa diplomática que obtuvo Armando Benedetti tiene vigencia hasta agosto del 2026, mes en el que termina el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento no se sabe si Armando Benedetti acompañará a Petro a su reunión con el presidente Trump.



El encuentro entre Trump y Petro se da tras varios episodios de tensión que se han presentado entre los dos mandatarios.

Gustavo Petro y Armando Benedetti Foto: Presidencia de la República

Pues al presidente Gustavo Petro lo incluyeron en la lista Clinton, además, le retiraron su visa.

La primera crisis diplomática se dio en enero del 2025 cuando el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso al país de dos vuelos desde Estados Unidos en el que venían colombianos deportados.