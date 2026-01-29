¿Por qué Petro cambió la postura frente a alias 'Araña' a pocos días de su reunión con Trump?

A seis días de la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, cada vez queda más claro que una de las condiciones que pondrá el gobierno del presidente Donald Trump para normalizar su relación con Colombia, tiene que ver con el compromiso de extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes que se disfrazan de guerrilleros para no responder ante la justicia norteamericana.

No es casualidad que anoche el presidente Gustavo Petro le diera un ultimátum a Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, para que, en un plazo máximo de diez días, demuestre que cumplirá el compromiso de erradicar 15 mil hectáreas de hoja de coca en Putumayo.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Llama la atención el cambio de postura del presidente Gustavo Petro frente a la situación de alias 'Araña', ya que hace menos de dos meses, en diciembre del año pasado, el jefe de Estado había decidido suspender la extradición de ese capo del narcotráfico, argumentando que estaba cumpliendo los compromisos que había hecho con el gobierno para avanzar en el desmonte del grupo ilegal que utiliza como fachada para sus negocios ilegales.

Tampoco podemos olvidar el confuso episodio ocurrido en febrero de 2025 en un hotel en el occidente de Bogotá, cuando alias 'Araña', vinculado con negocios de droga con el cartel de Sinaloa, fue capturado por el CTI de la Fiscalía por petición de la justicia estadounidense, escenario al que llegó de manera apresurada el alto comisionado de paz, Otty Patiño, para intentar impedir la detención del narco, argumentando que ese operativo era un entrampamiento al proceso de paz con los comandos de Frontera.



Tampoco es casualidad el giro del gobierno frente a la situación de alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, responsable de centenares de crímenes en el Valle y en otras zonas del suroccidente del país: hace algunos meses se había abierto una mesa de negociación de paz con esa banda, pero en las últimas semanas decidió dejar en firme la extradición de ese peligroso delincuente a Estados Unidos.

Y como si fuera poco, este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado reiterando una recompensa de 5 millones de dólares por los responsables del atentado contra un helicóptero estadounidense en Amalfi, Antioquia, en agosto del año pasado en el que fueron asesinados 13 policías, cometido por las disidencias de alias “Calarcá”.

A propósito, el reloj le está corriendo a la Fiscalía para que cuanto antes reactive las órdenes de captura contra alias 'Calarcá', quien claramente está burlándose de sus compromisos en el marco de las supuestas negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.