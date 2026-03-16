Sergio Fajardo respondió a Cepeda: Recap - programa completo del 13 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del lunes 16 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Sergio Fajardo, candidato presidencial, centró su discurso en la experiencia y anunció a Brigit Baptiste como futura ministra de Ambiente, buscando atraer voto joven con propuestas de vivienda para menores de 30 años.
- La alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generó debate, mientras Abelardo de la Espriella cuestionó estos acuerdos. El panorama se reconfigura frente a una posible segunda vuelta con Iván Cepeda.
- El presidente Gustavo Petro ordenó liquidar EPS en quiebra para centralizar la atención en la Nueva EPS, en medio de críticas por su capacidad. El caso de Jason Pinzón evidenció fallas graves tras morir esperando medicamentos.
- En el plano internacional, Cuba enfrenta un apagón nacional mientras Estados Unidos condiciona alivios a la salida de Miguel Díaz-Canel, en medio de aperturas económicas para atraer inversión extranjera.
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