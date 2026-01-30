En vivo
Antioquia / Niña de 9 años fue rescatada de una casa en barrio La Francia de Medellín; estaba sola

Niña de 9 años fue rescatada de una casa en barrio La Francia de Medellín; estaba sola

La menor, que estaba sola en un inmueble con dos rejas aseguradas, fue llevada a una Comisaría de Permanencia.

