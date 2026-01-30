Niña de 9 años fue rescatada de una casa en barrio La Francia de Medellín; estaba sola

Una niña de 9 años fue rescatada de una casa en el barrio La Francia de Medellín. La menor que estaba sola en un inmueble con dos rejas aseguradas fue llevada a una Comisaría de Permanencia.

Parece que los padres y acudientes de menores de edad en Medellín no ha aprendido la lección y en las últimas horas las autoridades locales recibieron el llamado para denunciar que una niña de tan solo 9 años estaba sola en una casa del barrio La Francia.

La información entregada deja en evidencia que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recibió el reporte y se dirigió hasta esta zona en el Nororiente de la capital de Antioquia en donde se pudo verificar que el inmueble tenía dos rejas con llave y que adentro estaba la menor.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó que en el lugar fue necesario la ayuda del Cuerpo de Bomberos para poder ingresar a la vivienda y rescatar a la niña.



Una vez las autoridades locales entraron al barrio La Francia y se determinó que estaba sola, pero aún no se pudo determinar cuánto tiempo permaneció sola y con quien vivía la niña de 9 años.

La menor de edad fue trasladada hasta un hogar de paso por la Comisaría de Permanencia en donde se adelanta la verificación y el restablecimiento de los derechos, mientras se hace el seguimiento para establecer por qué la niña se quedó sola.