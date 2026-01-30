En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Opinión  / "Colombia necesita repensarse desde la periferia": editorial El Espectador

"Colombia necesita repensarse desde la periferia": editorial El Espectador

El diario El Espectador plantea la problemática de la desconexión y las fracturas entre el Estado y las regiones, olvidando a los lugares más apartados en medio del debate sobre la descentralización.

