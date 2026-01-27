En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría pide cumplimiento de orden de la Corte para proteger a comunidades del Catatumbo

Defensoría pide cumplimiento de orden de la Corte para proteger a comunidades del Catatumbo

Tras advertir desde 2025 sobre el riesgo inminente para la población civil en Tibú, la Defensoría del Pueblo destacó la orden de la Corte Constitucional que obliga a las autoridades a responder por las medidas adoptadas frente a la escalada de violencia en el Catatumbo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad