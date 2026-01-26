En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Inestabilidad en la Unidad para las Víctimas, alerta Defensoría del Pueblo

Inestabilidad en la Unidad para las Víctimas, alerta Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional garantizar estabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y responder por los cuestionamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad