Defensoría del Pueblo alerta por crisis de salud en el Valle: la cartera supera los $6 billones

La más reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la crisis del sistema de salud, que afecta directamente la atención y la dispensación de medicamentos en ocho departamentos del país, incluido el Valle del Cauca, vuelve a encender las alarmas entre las autoridades sanitarias. El llamado es insistente: se requieren soluciones urgentes frente a la difícil situación financiera que atraviesa la red pública y privada de salud.

La secretaria de esta dependencia en el Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que uno de los principales factores de esta crisis es que el 90 % de los vallecaucanos se encuentra afiliado a EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

“La razón está en que el 90 % de los vallecaucanos estamos afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno nacional por una situación financiera lamentable, que no se ha corregido y que significa que, como ellos no tienen los recursos, no contratan la red pública y privada para la prestación de servicios. Nosotros no tenemos la oportunidad de acceder a unos servicios que no están contratados o a una movilidad de los médicos, especialmente los especialistas, por falta de pago”, dijo la funcionaria.

El riesgo se agudiza, especialmente, para los usuarios de la Nueva EPS, que en el Valle del Cauca concentra la afiliación de más de un millón de personas. La solución, aseguran las autoridades de salud del departamento, es el pago oportuno para oxigenar las finanzas de los hospitales, garantizar la continuidad en la atención y asegurar la nómina de los profesionales de la salud.



“La deuda en el departamento supera los 6 billones de pesos, y la deuda a los trabajadores de la salud supera los 300 mil millones de pesos”, aseguró la funcionaria, quien confirmó que, a la fecha, como un alivio a la difícil situación, el Gobierno departamental ha destinado $12.800 millones a hospitales como el Universitario del Valle, ‘Tomás Uribe Uribe’ de Tuluá, Mario Correa Rengifo e Isaías Duarte Cancino, en Cali, para el pago de la nómina.

Asimismo, la Gobernación del Valle del Cauca mantiene acciones como el programa de ‘Desconcentración de Servicios’, que le ha permitido a más de 15 mil vallecaucanos recibir atención especializada en sus municipios.

En el Valle del Cauca, las EPS intervenidas Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Nueva EPS y SOS concentran las mayores obligaciones vencidas con la red hospitalaria.