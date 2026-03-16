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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Influencer Javier Arias Stunt continuará en libertad su defensa en proceso por porte de armas

Influencer Javier Arias Stunt continuará en libertad su defensa en proceso por porte de armas

Avanzan las investigaciones para establecer con exactitud la procedencia de las armas que se le hallaron al hombre que había sido capturado el pasado 12 de marzo.

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