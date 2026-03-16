Influencer Javier Arias Stunt continuará en libertad su defensa en proceso por porte de armas

El influencer Javier Arias Stunt, capturado en un operativo realizado por la DIJIN y la DEA el pasado 12 de marzo en Necoclí, Urabá antioqueño, quedó en libertad y continuará así su defensa en el proceso que autoridades adelantan en su contra por porte de armas.

Cabe recordar que el influenciador, reconocido principalmente por realizar rifas de vehículos de alta gama en redes sociales, fue hallado por las autoridades con dos pistolas, dos escopetas, una carabina y abundante munición, además de 200 millones de pesos en efectivo.

Aún así, el hombre deberá responder a la justicia por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, situación que ahora hará en libertad luego de que fuera avalada la incautación de armas y dinero.

Lo que se ha podido conocer después de las audiencias, es que el juez del caso determinó que el creador de contenido no presenta una amenaza para la sociedad pues se adjuntaron diferentes declaraciones de población civil en donde alegaban su inocencia.



¿En qué va el proceso de Javier Arias Stunt?

Por ahora, la información que se ha conocido es que el proceso contra Arias continuará debido a que avanzan las investigaciones para establecer con exactitud la procedencia de las arma.

A la espera de que avancen las pesquisas contra el influencer, hay que mencionar que Arias tiene la obligación de asistir cada vez que un juez o un fiscal así lo solicite y que su libertad no quiere decir que el proceso haya culminado.

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Finalmente, hay que recordar que las actividades y rifas de Javier Arias Stunt ya habían encendido las alarmas de los entes reguladores. Incluso, Coljuegos había emitido alertas previas señalando que dichos sorteos se realizaban sin la debida autorización legal, lo que ponía en duda la transparencia de las millonarias rifas que el hoy dejado en libertad publicitaba ante sus seguidores.