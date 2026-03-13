En vivo
Última publicación del influencer capturado Javier Arias 'Stunt', conocido por Cybertruck en Necoclí

Última publicación del influencer capturado Javier Arias 'Stunt’, conocido por Cybertruck en Necoclí

La Dijin y la DEA capturaron en Necoclí al influencer Javier Arias “Stunt”, conocido por rifar vehículos y por la Cybertruck vista en la zona. Tenía armas, munición y $208 millones.

