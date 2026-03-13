Última publicación del influencer capturado Javier Arias 'Stunt’, conocido por Cybertruck en Necoclí

La captura de Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias “Stunt” y recordado recientemente en el Urabá antioqueño por la presencia de una lujosa Tesla Cybertruck circulando por Necoclí, continúa generando reacciones en la región.

El influencer fue detenido en medio de un operativo conjunto adelantado por la Dijin de la Policía Nacional y la DEA, en medio de investigaciones relacionadas con sus actividades y el manejo de rifas de vehículos de alta gama que promocionaba en plataformas digitales.

En los últimos días, su nombre había vuelto a sonar con fuerza entre los habitantes del municipio luego de que una Cybertruck, un vehículo poco común en Colombia y avaluado en cerca de 900 millones de pesos, fuera vista recorriendo calles del corregimiento El Totumo. La camioneta eléctrica despertó curiosidad y comentarios entre la comunidad, debido a lo inusual de su presencia en esa zona del Urabá.

Influencer capturado Javier Arias 'Stunt’, conocido por Cybertruck en Necoclí. Foto: Redes sociales

Última publicación del influencer antes de ser capturado

Antes de que se conociera su captura, Arias había publicado en sus redes sociales un video que ahora se convirtió en su última publicación conocida. En la grabación promocionaba un nuevo sorteo para sus seguidores, al que llamó el “combo familiar”, compuesto por tres automóviles y dos motocicletas que, según dijo, serían entregados a un único ganador.



“Hey, bueno, familia, llegamos con su combo favorito, el combo familiar. Tres carros y dos motos, todo esto para uno de ustedes”, afirmó en el video.

En el mismo mensaje explicó que las personas debían adquirir adhesivos para participar en el sorteo. Cada sticker tenía un costo de 2.000 pesos y, según detalló, los interesados debían comprar al menos diez para poder entrar en la dinámica. Este tipo de rifas había sido la principal estrategia con la que el joven ganó notoriedad en redes sociales y atrajo a miles de seguidores.

Sin embargo, esas actividades también habían despertado preocupación en las autoridades. Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia, había emitido advertencias previas indicando que estas rifas presuntamente se realizaban sin la autorización legal correspondiente, lo que ponía en entredicho la transparencia de los sorteos que promocionaba.



El operativo y los elementos incautados

Durante el procedimiento de captura realizado en Necoclí, las autoridades encontraron un importante arsenal y una alta suma de dinero en efectivo. De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar fueron halladas dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12 y una carabina de precisión calibre .22.

Publicidad

Además, fueron incautados 1.926 cartuchos de diversos calibres, entre ellos munición 9 milímetros, .22, .25 y para escopeta. A esto se sumaron 208 millones de pesos en efectivo, almacenados en billetes de alta denominación.

Los investigadores también decomisaron equipos tecnológicos que, según indicaron, podrían contener información relevante para avanzar en indagaciones relacionadas con posibles delitos de carácter transnacional.

Por estos hechos, Javier Arias Castañeda deberá responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras las autoridades continúan investigando el origen del dinero y el armamento hallado.

Publicidad

Con esta captura, los organismos de seguridad buscan esclarecer no solo la procedencia de los elementos incautados, sino también el alcance real de las rifas y actividades de juegos de azar que el influencer promovía, las cuales habrían tenido impacto en distintas regiones del país.