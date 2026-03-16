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El falso accidente que ocultaba un doble homicidio en Bogotá: este detalle lo traicionó

El relato de la investigación apunta que, incluso, este hombre manipuló el cuerpo de la víctima para simular el accidente. Pero un detalle que notó la familia fortaleció el relato de las autoridades.

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