El falso accidente que ocultaba un doble homicidio en Bogotá: este detalle lo traicionó

El 12 de diciembre de 2025, autoridades reportaron un accidente en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá en donde habrían muerto una mujer y un niño de apenas 10 meses, sin embargo, las autoridades hallaron que todo fue un montaje de parte de un hombre que trató de ocultar el doble homicidio que cometió.

“Me generó sospecha puesto que estas lesiones, estos daños que tenía este vehículo no eran para que hubiese dos fallecidos, dos personas instantáneamente en el lugar de los hechos”, indicaron las autoridades sobre lo sucedido. No obstante, fue un detalle que notó la familia de la víctima lo que ayudó a potenciar el relato de los uniformados para notar que todo era falso.

Sale a la luz detalle clave de asesinato de bebé y su mamá al interior de un carro en Bogotá Foto: Unsplash / AFP

“Algo que no concordaba”, dijo familiar de la víctima

En diálogo con Noticias Caracol, un familiar habló de este triste caso que le costó la vida a esta mujer y su hijo a manos de este hombre, por supuesto, esperando que se haga justicia en memoria a lo sucedido con las víctimas.

“Ella estaba realmente muy ilusionada, muy contenta porque sería la primera Navidad de mi sobrino. Estábamos en vísperas de Navidad, ya estábamos en toda la decoración con el arbolito y las luces. Sería la primera que iba a disfrutar mi sobrino, entonces eso lo hacía muy especial”, relató.



Pero fue en familia que notaron algo extraño en el informe: en el momento que dijeron que ella iba conduciendo, pues ella nunca aprendió a hacerlo y esto llamó la atención al notar que había algo raro en la versión de este hombre en el accidente.

“En las noticias decían que ella iba manejando, pero mi hermana es una persona que no tiene el dominio para manejar, entonces era algo muy extraño. Solo el hecho de que indicaran que ella iba conduciendo ya para nosotros era algo que no concordaba”, dijo, además que dudaban que fuese capaz de hacerle daño a su propio hijo, en especial por la forma en que hablaba de lo feliz que estaba por ser mamá.

¿Qué pasó con este hombre?

El 10 de marzo de 2026, un juez de control de garantías envió a la cárcel a este hombre por lo sucedido luego de que, un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, indicara que la mujer no condujo el vehículo, que, incluso, este hombre manipuló el cuerpo de la víctima para hacer que conducía. Además, presentaba una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante.