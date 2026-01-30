Así reaccionó actor de Kevin McCallister en 'Mi Pobre Angelito' a muerte de Catherine O'Hara

La industria del entretenimiento despertó este viernes con una noticia que enluta a millones de fanáticos del cine y la televisión: Catherine O’Hara falleció a los 71 años, dejando un legado imborrable en la comedia y el drama.

La actriz canadiense, recordada por su entrañable papel como la madre de Kevin McCallister en la saga ‘Mi Pobre Angelito’ y por su inolvidable interpretación de Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’, murió tras ser trasladada de urgencia a un hospital en Los Ángeles.

De acuerdo con medios estadounidenses, la artista presentó dificultades respiratorias en su residencia en Brentwood durante la madrugada del viernes. Servicios de emergencia acudieron al lugar sobre las 5:00 a. m. y la trasladaron en estado grave a un centro asistencial, donde horas después se confirmó su fallecimiento.



Así reaccionó Macaulay Culkin

La noticia generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas, fanáticos y figuras de Hollywood que reconocieron su enorme aporte a la industria.

Uno de los pronunciamientos que más conmovió a los seguidores fue el de Macaulay Culkin, quien interpretó al pequeño Kevin McCallister en las películas que marcaron a toda una generación.



Medios internacionales confirmaron la noticia. Foto: Captura 'Mi pobre angelito'

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió dos imágenes junto a O’Hara: una del cierre de la primera cinta de ‘Mi Pobre Angelito’ y otra recreando ese mismo momento años después. Junto a las fotos, escribió un mensaje cargado de nostalgia y afecto, en el que se refirió a ella como “mamá” y expresó que sentía que aún tenían mucho tiempo por delante para compartir.

“Mamá, creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, escribió Culkin.

Catherine O’Hara nació en Toronto y creció en una familia numerosa, siendo la sexta de siete hermanos. Desde muy joven mostró inclinación por las artes escénicas y la comedia, lo que la llevó a consolidarse como una de las figuras más respetadas del género. Su carrera tomó impulso en el programa SCTV Network 90, donde brilló tanto frente a cámaras como detrás de ellas, desempeñándose como guionista y ganando su primer premio Emmy en 1982.

No obstante, fue con ‘Mi Pobre Angelito’ que alcanzó reconocimiento internacional, convirtiéndose en una figura esencial del cine navideño. Décadas después, volvió a conquistar al público con su papel en ‘Schitt’s Creek’, que le valió múltiples premios y una nueva generación de seguidores.