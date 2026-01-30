En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / No contribuyan a dar miedo al país ni a que nos odiemos: De Roux a candidatos presidenciales

No contribuyan a dar miedo al país ni a que nos odiemos: De Roux a candidatos presidenciales

De Roux fue enfático en señalar que el país ha descubierto que el desafío es mucho más complejo de lo previsto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad