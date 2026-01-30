No contribuyan a dar miedo al país ni a que nos odiemos: De Roux a candidatos presidenciales

En diálogo con Blu Radio, el expresidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux hizo un llamado a los candidatos presidenciales a no usar el miedo ni el odio como herramientas de campaña, en un país que, según advirtió, aún no logra salir del “modo de guerra”.

Para el expresidente de la Comisión de la Verdad, uno de los mayores riesgos que enfrenta Colombia es no haber salido completamente del “modo de guerra”, un estado que, según explicó, se expresa hoy en una polarización profunda.

En ese contexto, envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales de no contribuir al miedo y al odio en el país.

Es decirle a quienes están hoy en día de candidatos, a quienes han tenido el coraje de echarse al hombro este país tan complicado para prestar un servicio de la altura de la política, que por favor no contribuyan a dar miedo al país. No contribuyan a que nos odiemos, no contribuyan a que haya sentimientos de venganza, no contribuyan a que haya rabia sin fuerza, porque con eso no llegamos a nada Aseguró de Roux.

Además, advirtió que buena parte del tono actual de la campaña está atrapado en una narrativa del miedo.



“El mensaje que uno oye en la campaña hoy en día es, de un lado, están diciendo si este país vuelve a quedar en manos de los que hoy en día gobiernan, este país se destroza y se vuelve triste y se acaba. Y del otro lado, si los que están en contra de este gobierno radicalmente toman el poder, tenemos que irnos de aquí porque nos van a matar. Eso es lo que uno siente, y eso es una cosa gravísima”, añadió.

Para el expresidente de la comisión, este tipo de discursos no solo profundizan la polarización, sino que mantienen viva una lógica peligrosa para el país.

“Los candidatos tienen que entender, no crear miedo de ningún lado, no creen animadversiones. Eso es el modo de guerra en que todavía estamos. Y en Colombia eso es letal. Letal quiere decir es mortal. Por eso matan a la gente en Colombia y se exacerban los ánimos”, advirtió.

Al evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, De Roux reconoció que el Gobierno ha mostrado voluntad política para incorporarlas, pero advirtió que su implementación real sigue siendo muy limitada. “Pero el que las recomendaciones hayan entrado en práctica, que se vivan, que hayan transformado el país, estamos muy lejos”, dijo.

Según su análisis, uno de los principales obstáculos es el “desbarajuste institucional”: “la falta de conectividad a nivel nacional con el regional, con el municipal, con las comunidades, es enorme. Y luego, la forma como todas se actúan de una manera desintegrada. Hace muy difícil que estas recomendaciones, que son tan serias y que son tan claras, se puedan poner en práctica”, aseguró.

Sobre la política de “paz total”, De Roux fue enfático en señalar que el país ha descubierto que el desafío es mucho más complejo de lo previsto. “Se han hecho muchos esfuerzos, pero el desborde del narcotráfico presente en Colombia, la realidad de la existencia de las organizaciones criminales Las organizaciones criminales empresariales en los territorios son muy profundas”, añadió.

