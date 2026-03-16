Avión presentó emergencia en Bogotá: audios revelaron demoras para aterrizar en Aeropuerto El Dorado

El funcionamiento en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, volvió a generar debate debido a una situación de alto riesgo que se presentó la semana pasada, cuando un avión se declaró en emergencia y tuvo que esperar varios minutos para aterrizar.

A pesar de los protocolos internacionales, que establecen prioridad inmediata, los audios entre el piloto y la torre de control dejan ver tensión y encienden la pregunta sobre la respuesta en momentos críticos.



Audios revelan demoras para aterrizar en El Dorado

Eran las 5:00 de la tarde del miércoles 11 de marzo cuando un BCHC King Air 350 presentó fallas durante el despegue. En medio de la maniobra, el piloto tomó la decisión de regresar de inmediato y declaró la emergencia. En los audios se escucha con claridad el reporte: “tenemos los controles demasiado duros en la aeronave”, una advertencia que dejaba ver la gravedad del problema en pleno vuelo.

La comunicación con la torre de control se mantuvo en medio de la tensión. Desde tierra, la respuesta fue breve pero abierta: “sí, sí, lo que necesite”. Sin embargo, pese a la condición de emergencia, el proceso para permitir el aterrizaje no fue inmediato, lo que ha generado dudas dentro del sector aeronáutico.

La semana pasada, un avión turbohélice se declaró en emergencia en Bogotá. Los registros de voz entre su piloto y la torre de control evidencian demoras para aterrizar en El Dorado. Los estándares internacionales indican que un avión en emergencia debe aterrizar de inmediato.… pic.twitter.com/kOaZoObtV3 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 17, 2026

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo de Fly Radar 24, la aeronave tardó cerca de 10 minutos en tocar pista. Ese lapso, aunque puede parecer corto, es clave en este tipo de situaciones. La demora contrasta con los estándares internacionales que indican que un avión en emergencia debe tener prioridad absoluta para aterrizar.



Aeronáutica Civil convoca reunión tras incidentes aéreos

De hecho, Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), señaló que "las aeronaves en emergencia tienen prioridad para aterrizar en caso de que los controladores y el sistema de la aviación mundial conozcan de esta situación".

Debido a ello, la Aeronáutica Civil de Colombia anunció una reunión de emergencia para revisar los procedimientos y tomar medidas. La entidad ya venía analizando otros eventos recientes, con el objetivo de ajustar protocolos y evitar nuevos riesgos.



Otros incidentes recientes en El Dorado generan alerta

El caso se suma a otros episodios en el mismo aeropuerto. Uno de los más recientes involucró a un avión de LATAM Airlines Colombia que tuvo que frenar su despegue tras detectar un helicóptero en su trayectoria. Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles advierten que, sin correctivos, este tipo de situaciones podrían escalar a escenarios más graves.