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Avión presentó emergencia en Bogotá: audios revelaron demoras para aterrizar en Aeropuerto El Dorado

De acuerdo con los registros, la aeronave tardó cerca de 10 minutos en tocar pista pese a la emergencia aérea.

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