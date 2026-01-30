Barranquilla lidera la recepción de camiones vacíos en Colombia, según Asoportuaria

Barranquilla se consolidó durante 2025 como la ciudad del país que más recibe tractocamiones vacíos en busca de carga, de acuerdo con un análisis presentado por Asoportuaria, basado en cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte.

El estudio, enfocado en los flujos de tractocamiones revela que más de 11.400 vehículos de este tipo arribaron sin carga a la capital del Atlántico, superando a ciudades como Tocancipá, Bogotá y Cali.

Lejos de representar una debilidad, este comportamiento logístico, según indica Lucas Ariza, directivo de Asoportuaria, confirma el papel estratégico de Barranquilla como centro de redistribución de carga para la región Caribe y el resto del país, gracias a su infraestructura portuaria, industrial y de servicios.

Asoportuaria iindicó que existen dos factores principales que explican este fenómeno. El primero de ellos tiene que ver con los flujos unidireccionales desde Barranquilla hacia otras ciudades de la Costa, donde muchos vehículos salen cargados desde la capital del Atlántico, pero no encuentran carga de retorno, obligándolos a regresar vacíos.



El segundo factor es el reposicionamiento desde el interior del país, ya que una parte importante de la carga que se moviliza hacia ciudades costeras termina generando el traslado natural de camiones hacia Barranquilla, donde los transportadores encuentran mayores oportunidades para asegurar un nuevo despacho.



Atlántico, líder en balance positivo

El análisis por departamentos muestra que el Atlántico es el segundo territorio que más camiones vacíos recibe, después de Cundinamarca. No obstante, ocupa el primer lugar en balance positivo, al recibir muchos más vehículos vacíos de los que envía, lo que confirma la fortaleza logística del departamento y su rol como punto de origen y destino de múltiples tipos de carga, impulsado por su actividad industrial y portuaria.

En el ranking de ciudades destino de viajes vacíos, Barranquilla encabeza la lista con 11.416 arribos, seguida por Tocancipá (9.422), Bogotá (6.097) y Cali (4.902).



Un mercado atractivo para el transporte terrestre

La llegada de camiones vacíos a Barranquilla refleja que los transportadores encuentran carga de retorno con relativa facilidad, tanto hacia otras ciudades de la Costa como hacia el interior del país. Por esta razón, históricamente se han reconocido fletes compensatorios, ya que los vehículos no deben recorrer grandes distancias sin carga ni esperar largos periodos para asegurar un nuevo despacho con carga.

