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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Hinchas de Millonarios expulsaron a otros que estaban 'cazando' a infiltrados en El Campín

Hinchas de Millonarios expulsaron a otros que estaban 'cazando' a infiltrados en El Campín

El hecho se llevó aplausos de miles de hinchas que vieron este acto como muestra de "fútbol en paz" en el clásico vs. Nacional.

Hinchas de Millonarios expulsaron a otros que estaban 'cazando' a infiltrados.jpg
Hinchas de Millonarios expulsaron a otros que estaban 'cazando' a infiltrados //
Foto: Gol Caracol
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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