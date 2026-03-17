Hinchas de Millonarios expulsaron a otros que estaban 'cazando' a infiltrados en El Campín

Aunque suelen ser noticia en un duelo de la Liga BetPlay hechos de intolerancia, esta vez en el choque entre Millonarios y Atlético Nacional los aplausos se los llevaron los propios hinchas albiazules que sacaron a un grupo de personas en el estadio El Campín que 'cazaban' inflitrados.

Y es que se ha vuelto habitual ver duelos de 100 % ingreso de hinchada local en los partidos del fútbol profesional colombiano, por lo que suelen ingresar al estadio los hinchas visitantes con prendas alusivas al color del local, quienes son buscados para ser sacados del estadio, o, en casos peores, son golpeados por aficionados locales.

En un video, conocido por Gol Caracol, se vio el momento que este grupo de personas que encarga de identificar a los hinchas visitantes son sacados entre abucheos, por parte de propios aficionados de Millonarios que se encuentran en contra de estas actitudes de violencia en el coloso de la 57.

"Total, viva el fútbol en paz donde todos somos bienvenidos"; "Por qué no entendemos que la vida está más allá del fútbol"; "Así debe ser en todos los estadios los hinchas de verdad, sacando a los hinchas de las barras y los tragos"; "Al fin algo bueno hacen en El Campín", fueron algunos comentarios de este video.



La fiesta también fue albiazul con la contundente victoria de Millonarios de 3 a 0 contra un Atlético Nacional, que, nuevamente, desapareció ante el poder de ataque del cuadro embajador reafirmando la reciente 'paternidad' ante los verdolagas en duelos decisivos.