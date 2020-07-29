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Blu Radio  / Puerto de Barranquilla

Puerto de Barranquilla

Bernardo Silva Florez, capitán de Puerto de Barranquilla
Caribe

Canal de acceso a Barranquilla sube su calado a 10.4 metros

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Aumenta en un 5.5 % la carga movilizada en el puerto de Barranquilla

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Barranquilla sería excluida del plan de continuidad de combustibles: Asoportuaria

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Movimiento de carga por el puerto de Barranquilla aumentó en un 5% en el primer trimestre

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Barranquilla lidera la recepción de camiones vacíos en Colombia, según Asoportuaria

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Distrito de Barranquilla, dispuesto a invertir en recuperación del tajamar occidental

Río Magdalena en Barranquilla
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Alertan por desprendimiento de rocas en Tajamar Occidental de Barranquilla

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Autoridades instalan centro de inteligencia e investigación en zona portuaria de Barranquilla

Río Magdalena en Atlántico.
Caribe

Alerta por desvío de barcos tras alta sedimentación en el río Magdalena

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