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Blu Radio  / Economía  / Gobierno eliminó subsidio al diésel industrial vía decreto; estas son las excepciones

Gobierno eliminó subsidio al diésel industrial vía decreto; estas son las excepciones

Esto incluye su uso en quemadores industriales, ampliamente empleados en actividades como la generación de energía, el sector cementera y diversos procesos térmicos.

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