Gobierno eliminó subsidio al diésel industrial vía decreto; estas son las excepciones

A través del decreto 0268 del 17 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional modificó el alcance de los subsidios a los combustibles en el país y eliminó la aplicación de estos para el diésel para uso industrial.

En detalle, la norma establece que los combustibles líquidos derivados del petróleo, es decir ese tipo de diesel, dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cuando sean utilizados como materia prima para la producción de otros combustibles.

Esto incluye su uso en quemadores industriales, ampliamente empleados en actividades como la generación de energía, el sector cementera y diversos procesos térmicos.

Este cambio implica que estos combustibles ya no contarán con precios subsidiados o estabilizados por el Estado y ahora su valor será determinado libremente por el mercado, lo que podría traducirse en mayores costos para las empresas que dependen de ellos en sus operaciones.



El decreto mantiene excepciones para los combustibles destinados a la mezcla con biocombustibles, como el diésel con biodiésel o la gasolina con etanol.

Según el Gobierno, el uso de combustibles subsidiados en procesos industriales venía generando una presión significativa sobre las finanzas públicas pues solo entre enero y abril de 2025, este tipo de consumo habría representado un impacto cercano a los $131 mil millones para dicho Fondo.

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“Con este decreto el uso industrial del diésel pagará precio pleno y no generará afectación al Fondo de estabilización. No repetiremos los errores de Iván Duque de someter al país a pagar combustibles en lugar de hacer inversión social. También estamos implementando el decreto de Diésel diferencial para que los privados y sus camionetas paguen también Diésel pleno”, escribió el ministro de Minas, Edwin Palma.

Además, las autoridades consideran que el subsidio estaba siendo desviado de su propósito de proteger al consumidor final frente a la volatilidad de los precios internacionales y estaba beneficiando a eslabones intermedios de la cadena productiva, un argumento repetido en varias ocasiones por el presidente Gustavo Petro.