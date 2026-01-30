En vivo
Las razones por las que el presidente Petro habría decidido sacar a Andrés Idárraga del Gobierno

Fuentes confirmaron a Blu Radio que luego de dos meses como ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien también ocupa el puesto de secretario de Transparencia de la Presidencia, saldría definitivamente del Gobierno Petro. La razón sería un duro enfrentamiento con Augusto Rodríguez, director de la UNP y Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

