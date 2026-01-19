En vivo
Blu Radio  / Nación  / Director de UNP sugirió que imputación en su contra obedece a presiones de Andrés Idárraga

Director de UNP sugirió que imputación en su contra obedece a presiones de Andrés Idárraga

El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.

