Chance Chontico Noche: en vivo y resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del suroccidente colombiano, con una presencia destacada en el Valle del Cauca. Este juego de azar es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que fortalece su identidad local y su arraigo cultural entre los jugadores.

Número ganador del chance Chontico Noche 30 de enero

El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Desde el año 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir la quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las ganancias al acertar de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las oportunidades de premio en cada jornada.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada.



De lunes a viernes, el sorteo se juega a las 7:00 de la noche. Los sábados, el sorteo tiene lugar a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados en el momento exacto.

Además de este sorteo nocturno, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último programado para los jueves en la noche, ampliando la oferta disponible para los jugadores habituales.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Chontico Noche cuenta con diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto, nivel de riesgo y forma de participación.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Chontico Noche se caracteriza por ofrecer una amplia flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Esta variedad de montos permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes encuentren una opción acorde a sus posibilidades.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará adicionalmente una certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Chontico Noche

Últimos sorteos chance Chontico Noche