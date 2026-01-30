Chance Chontico Noche: en vivo y resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del suroccidente colombiano, con una presencia destacada en el Valle del Cauca. Este juego de azar es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que fortalece su identidad local y su arraigo cultural entre los jugadores.
El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este juego permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
Desde el año 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir la quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las ganancias al acertar de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las oportunidades de premio en cada jornada.
El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios establecidos según la jornada.
De lunes a viernes, el sorteo se juega a las 7:00 de la noche. Los sábados, el sorteo tiene lugar a las 10:00 de la noche, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados en el momento exacto.
Además de este sorteo nocturno, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último programado para los jueves en la noche, ampliando la oferta disponible para los jugadores habituales.
El chance Chontico Noche cuenta con diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el resultado oficial:
Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto, nivel de riesgo y forma de participación.
El Chontico Noche se caracteriza por ofrecer una amplia flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:
Esta variedad de montos permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes encuentren una opción acorde a sus posibilidades.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que se solicitan en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5
|Chontico Noche
|27 Enero 2026
|5064 - 8
|Chontico Noche
|26 Enero 2026
|9285 - 8
|Chontico Noche
|25 Enero 2026
|2610 - 0
|Chontico Noche
|24 Enero 2026
|3852 - 8
|Chontico Noche
|23 Enero 2026
|8804 - 6
|Chontico Noche
|22 Enero 2026
|6971 - 9
|Chontico Noche
|21 Enero 2026
|9529 - 4
|Chontico Noche
|20 Enero 2026
|8238 - 6
|Chontico Noche
|19 Enero 2026
|6942 - 9
|Chontico Noche
|18 Enero 2026
|1949 - 9
|Chontico Noche
|17 Enero 2026
|7667 - 8