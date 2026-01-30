En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Registraduría avala inscripción de comité para Constituyente; empieza la recolección de firmas

Registraduría avala inscripción de comité para Constituyente; empieza la recolección de firmas

El comité para la Asamblea Nacional Constituyente deberá recolectar más de dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría.

