En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: de cárcel a centro social

Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: de cárcel a centro social

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció también una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela.

helicoide Venezuela.jpg
El Helicoide funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y es una prisión, allí se encuentran presos políticos.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad