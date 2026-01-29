Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del suroccidente colombiano, con especial presencia en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que refuerza su identidad local y arraigo cultural.

Número ganador del chance Chontico Noche 29 de enero

El número ganador del chance Chontico Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego de azar permite realizar apuestas accesibles, desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa popular entre distintos tipos de jugadores. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los resultados del chance Chontico Noche pueden seguirse en transmisión en vivo a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y confianza en cada sorteo.

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir la quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada.

De lunes a viernes, juega a las 7:00 de la noche; los sábados, el sorteo se lleva a cabo a las 10:00 de la noche; y los domingos y festivos, se realiza a las 8:00 de la noche.



Además de este sorteo nocturno, la Lotería del Chontico ofrece otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último programado para los jueves en la noche, ampliando la oferta para los jugadores habituales.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo.



¿Cuánto cuesta apostar?

El juego se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Esto facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará adicionalmente una certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

