Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del suroccidente colombiano, con especial presencia en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, lo que refuerza su identidad local y arraigo cultural.
El número ganador del chance Chontico Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Este juego de azar permite realizar apuestas accesibles, desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa popular entre distintos tipos de jugadores. Para ganar un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los resultados del chance Chontico Noche pueden seguirse en transmisión en vivo a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y confianza en cada sorteo.
Desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir la quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.
El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada.
De lunes a viernes, juega a las 7:00 de la noche; los sábados, el sorteo se lleva a cabo a las 10:00 de la noche; y los domingos y festivos, se realiza a las 8:00 de la noche.
Además de este sorteo nocturno, la Lotería del Chontico ofrece otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último programado para los jueves en la noche, ampliando la oferta para los jugadores habituales.
El chance Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el resultado:
Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo.
El juego se caracteriza por su flexibilidad en los valores de apuesta:
Esto facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5
|Chontico Noche
|27 Enero 2026
|5064 - 8
|Chontico Noche
|26 Enero 2026
|9285 - 8
|Chontico Noche
|25 Enero 2026
|2610 - 0
|Chontico Noche
|24 Enero 2026
|3852 - 8
|Chontico Noche
|23 Enero 2026
|8804 - 6
|Chontico Noche
|22 Enero 2026
|6971 - 9
|Chontico Noche
|21 Enero 2026
|9529 - 4
|Chontico Noche
|20 Enero 2026
|8238 - 6
|Chontico Noche
|19 Enero 2026
|6942 - 9
|Chontico Noche
|18 Enero 2026
|1949 - 9
|Chontico Noche
|17 Enero 2026
|7667 - 8
|Chontico Noche
|16 Enero 2026
|1580 - 5