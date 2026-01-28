Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática de esta región.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados.

Número ganador del chance Chontico Noche

El número ganador del chance Chontico Noche de este miércoles 28 de enero de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la denominada “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días. De lunes a viernes juega a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 de la noche, y los domingos y festivos a las 8:00 de la noche. Además, la Lotería del Chontico cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar?

El juego ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):