Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más reconocidos del país, especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta tradicional de esta región, lo que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:
El número ganador del chance Chontico Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con las demás cifras jugadas.
El sorteo Chontico Noche se realiza todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 7:00 de la noche; los sábados a las 10:00 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:00 de la noche. Además, este chance cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.
El chance ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
El Chontico Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
El Chontico Noche sigue siendo una de las alternativas más consultadas por los apostadores, gracias a su frecuencia diaria, sus horarios definidos y la variedad de modalidades de juego que ofrece.