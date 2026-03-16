Universidades privadas: impuesto al patrimonio pone en riesgo la estabilidad educativa

La Asociación de Universidades Privadas en Colombia (ASCUN) radicó una demanda contra el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, el cual obliga a las instituciones de educación superior a pagar el impuesto al patrimonio. Según Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, en diálogo con Mañanas Blu, esta medida representa un golpe crítico para el sistema educativo que alberga a más de un millón de jóvenes en el país.



Un impacto equivalente a miles de matrículas

El gremio advierte que el impuesto afecta a unas 90 instituciones cuyos patrimonios superan las 200.000 UVT. Los cálculos de la asociación indican que el recaudo total por este tributo ascendería a una cifra entre 130.000 y 140.000 millones de pesos.

Para dimensionar la magnitud del impacto, Domínguez señaló que este monto es equivalente al valor de aproximadamente 13.000 a 15.000 matrículas estudiantiles, una cifra superior al apoyo que el Estado dispuso en créditos a través del ICETEX para el año 2025.



Vulneración de la estabilidad financiera

Uno de los argumentos centrales de la demanda es que el patrimonio de las universidades no está representado en recursos líquidos, sino en infraestructura, laboratorios, bases de datos y software necesarios para la formación. Al ser entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, las universidades redistribuyen sus excedentes en su función misional

La imposición de este tributo obligaría a muchas instituciones a endeudarse para cumplir con la obligación fiscal, ya que no cuentan con la liquidez inmediata para cubrir el pago.

Domínguez enfatizó que esta medida ignora la capacidad contributiva real de las instituciones y viola el principio de equidad, considerando que otras organizaciones con características similares fueron excluidas del decreto.



Riesgos para estudiantes y docentes

Aunque ASCUN no prevé un alza directa e inmediata en las matrículas, advierte que el debilitamiento financiero afectará la calidad y competitividad a mediano y largo plazo. El presupuesto que ya estaba destinado para becas y subsidios para estudiantes de escasos recursos se verá comprometido, obligando a las universidades a realizar operaciones de caja extraordinarias para mantener estos apoyos.



Asimismo, el sector ya venía enfrentando presiones económicas por el aumento del salario mínimo y los efectos residuales de la pandemia. El sistema, que cuenta con cerca de 150.000 docentes, podría ver ajustes en la contratación de profesores y en la inversión tecnológica debido a esta nueva carga tributaria.

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