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Blu Radio  / Economía  / Universidades privadas: impuesto al patrimonio pone en riesgo la estabilidad educativa

Universidades privadas: impuesto al patrimonio pone en riesgo la estabilidad educativa

Para dimensionar la magnitud del impacto, Domínguez señaló que este monto es equivalente al valor de aproximadamente 13.000 a 15.000 matrículas estudiantiles, una cifra superior al apoyo que el Estado dispuso en créditos a través del ICETEX para el año 2025.

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