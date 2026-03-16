Cierto que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tienen diferencias, no las ocultan: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la polémica que se ha generado por las diferencias que tienen la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Oviedo y Valencia han dicho que, aunque tienen diferencias, si llegan a la Presidencia van a trabajar sobre temas en común que son importantes para el país.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Fotos: Blu Radio

Los temas sobre los cuales no comparten posiciones son la legalización de la marihuana con fines recreativos, el acuerdo de paz y la JEP, y la adopción por parte de parejas homosexuales.

El expresidente Uribe, en un trino, se refirió a este tema. “Cierto que Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan; ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños. Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte”, dijo Uribe.



Foto: AFP.

El expresidente también aseguró que si alguien más hubiera ganado la consulta el Centro Democrático lo hubiera apoyado y que Oviedo y Valencia tienen también coincidencias en temas importantes.

“Paloma tiene visión clara para apoyar al campesino, al empresario del agro. Siente el compromiso con Banca de Oportunidades, con financiar la economía popular que también sustituya al gota a gota que asfixia al compatriota que vende en la calle. En estos temas fundamentales coinciden Paloma-Oviedo”, dijo Uribe.