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Cierto que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tienen diferencias, no las ocultan: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe también resaltó que Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia tienen coincidencias en temas importantes.

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