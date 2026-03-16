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Blu Radio  / Opinión  / ¿Cuáles son las polémicas que afrontan Iván Cepeda, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en campaña?

¿Cuáles son las polémicas que afrontan Iván Cepeda, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en campaña?

Hablamos específicamente de un aparte del programa de gobierno del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en el que afirma que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

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