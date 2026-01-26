Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales del país, con gran popularidad en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática de esta región del suroccidente colombiano.

Se trata de un juego de azar que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:

Resultado del chance Chontico Noche de hoy

El número ganador del chance Chontico Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de forma simultánea junto con las demás cifras jugadas.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo Chontico Noche se realiza todos los días con los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, los sábados a las 10:00 de la noche y los domingos y festivos a las 8:00 de la noche. Además, este chance cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El chance Chontico Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita, adicionalmente, una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Chontico Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por los apostadores del Valle del Cauca y del país, gracias a su frecuencia diaria y a la variedad de modalidades de juego disponibles.

