Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 25 de enero de 2026

El Chontico Noche se posiciona como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores siguen con atención los resultados oficiales con la expectativa de confirmar si su número resultó ganador, lo que lo convierte en uno de los sorteos con mayor seguimiento a nivel nacional.
Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna. Los números fueron los siguientes: (en minutos)
Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, los operadores y las autoridades del juego recomiendan verificar siempre los resultados del chance a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el objetivo de evitar errores, confusiones o inconvenientes durante el proceso de pago.
El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que permiten realizar apuestas y consultar los resultados de manera oportuna:
Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los días y se distingue por entregar premios especiales. Estas opciones amplían la oferta de juegos y brindan más posibilidades a los apostadores.
Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:
Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su estrategia de juego.
El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible y orientado a la participación responsable, con rangos de apuesta claramente definidos:
Estos valores facilitan la participación de un público amplio y ayudan a mantener el control sobre el dinero apostado.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es sencillo y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estos pasos permite un pago oportuno y refuerza la confianza en este sorteo, considerado uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.
En Colombia, jugar chance en línea solo es posible a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. Los usuarios deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y verificar su identidad.
Una vez completado el registro, el jugador puede seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Chontico Noche, elegir las cifras, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como transferencias, tarjetas débito o billeteras digitales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|24 Enero 2026
|3852 - 8
|Chontico Noche
|23 Enero 2026
|8804 - 6
|Chontico Noche
|22 Enero 2026
|6971 - 9
|Chontico Noche
|21 Enero 2026
|9529 - 4
|Chontico Noche
|20 Enero 2026
|8238 - 6
|Chontico Noche
|19 Enero 2026
|6942 - 9
|Chontico Noche
|18 Enero 2026
|1949 - 9
|Chontico Noche
|17 Enero 2026
|7667 - 8
|Chontico Noche
|16 Enero 2026
|1580 - 5
|Chontico Noche
|15 Enero 2026
|2962 - 1